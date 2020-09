Navalny, prima foto dopo avvelenamento: 'Respiro da solo e mi piace molto' (Di martedì 15 settembre 2020) Dimagrito e quasi irriconoscibile, ma Aleksej Navalny sta meglio e lo ha voluto mostrare a tutti pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto che lo ritrae con la famiglia nell'ospedale Charité di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Dimagrito e quasi irriconoscibile, ma Aleksejsta meglio e lo ha voluto mostrare a tutti pubblicando sulla sua pagina Instagram unache lo ritrae con la famiglia nell'ospedale Charité di ...

fattoquotidiano : Prima foto di Alexei Navalny dopo l’avvelenamento. Lui: “Respiro da solo”. E annuncia di voler tornare in Russia - HuffPostItalia : La prima foto di Navalny in ospedale: 'Respiro, ma non riesco ancora a fare quasi niente' - rtl1025 : ?? 'Non riesco ancora a fare quasi niente ma ieri sono riuscito a respirare da solo per tutto il giorno. Lo ha scrit… - AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Prima foto di Alexei Navalny dopo l’avvelenamento. Lui: “Respiro da solo”. E annuncia di voler tornare in Russia https… - BabeleOggi : Il leader dell'opposizione russa Navalny condivide la prima foto dopo il presunto avvelenamento -