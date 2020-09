Nasce Phyd Hub, il nuovo spazio di Adecco Group per “allenare” le competenze del futuro (Di martedì 15 settembre 2020) Formare e valorizzare il talento con le nuove competenze richieste dalla costante trasformazione del mercato del lavoro. È questo l’obiettivo di Phyd, la nuova digital venture di The Adecco Group nata con la collaborazione tecnologica di Microsoft, che il 16 settembre inaugura a Milano il nuovo Phyd Hub. Uno spazio per vivere un’esperienza “phy-gital” – fisica e digitale – in continuità con la piattaforma Phyd, creata nel 2019 per misurare la preparazione professionale dei lavoratori rispetto alle attese del mercato, ricavandone il grado di occupabilità (employability index). «Il tema dell’aggiornamento professionale continuo rappresenta uno dei punti centrali per il mondo del lavoro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 settembre 2020) Formare e valorizzare il talento con le nuoverichieste dalla costante trasformazione del mercato del lavoro. È questo l’obiettivo di, la nuova digital venture di Thenata con la collaborazione tecnologica di Microsoft, che il 16 settembre inaugura a Milano ilHub. Unoper vivere un’esperienza “phy-gital” – fisica e digitale – in continuità con la piattaforma, creata nel 2019 per misurare la preparazione professionale dei lavoratori rispetto alle attese del mercato, ricavandone il grado di occupabilità (employability index). «Il tema dell’aggiornamento professionale continuo rappresenta uno dei punti centrali per il mondo del lavoro ...

