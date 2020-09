Nasce l’associazione italiana degli sciabolatori di spumante (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Se il verbo sciabolare vi fa pensare a un torneo di lotta medioevale o a una qualsiasi canzone de Il Pagante (il gruppo milanese che si è fatto conoscere con il tormentone Si sboccia), dovrete ricredervi. La sciabolata, cioè l’apertura di una bottiglia di bollicine con un colpo secco di lama, è una cosa seria. E ora ha anche una sua associazione italiana a rappresentarla. Si chiama La sciabola sul collo ed è nata a settembre in Toscana, per la precisione a San Miniato in provincia di Pisa. Scopo del progetto, si legge sul sito, è di formare gli iscritti alla corretta tecnica di sabrage, ovvero l’apertura della bottiglia tramite l’utilizzo di una sciabola. In questo caso si parla esclusivamente di spumante italiano, anche se è possibile sciabolare qualsiasi tipo di ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Se il verbo sciabolare vi fa pensare a un torneo di lotta medioevale o a una qualsiasi canzone de Il Pagante (il gruppo milanese che si è fatto conoscere con il tormentone Si sboccia), dovrete ricredervi. La sciabolata, cioè l’apertura di una bottiglia di bollicine con un colpo secco di lama, è una cosa seria. E ora ha anche una sua associazionea rappresentarla. Si chiama La sciabola sul collo ed è nata a settembre in Toscana, per la precisione a San Miniato in provincia di Pisa. Scopo del progetto, si legge sul sito, è di formare gli iscritti alla corretta tecnica di sabrage, ovvero l’apertura della bottiglia tramite l’utilizzo di una sciabola. In questo caso si parla esclusivamente diitaliano, anche se è possibile sciabolare qualsiasi tipo di ...

