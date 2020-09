Nasce a Ovindoli il Tratturo | la moneta per i turisti

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 15 settembre 2020)il, la “” che fa correre il turismo in Abruzzo post-Covid: previste promozioni speciali con le Pmi del territorio Si chiamae vuole far ripartire il settoreco e commerciale abruzzese con una serie di promo e benefit per ie per dare nuova linfa economica alle Pmi del… L'articolo Corriere Nazionale.