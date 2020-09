Napoli | siparietto in Consiglio M5S | “Vi fate male” Scongiuri e la risposta del presidente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Andate avanti così ma vimale” tuona tutto trafelato e con veemenza il consigliere comunale del M5S, Matteo Brambilla attaccando l’amministrazione comunale. La frase-augurio arriva alla fine dell’intervento accorato. E altrettanto accorati sentite quelle parole sono glitra i banchi dell’Aula per sopperire alla mancanza di corni e cornicelli a portata di mano. Non si scompone ma non le manda a dire ildelcomunale, Sandro Fucito. “Ringraziamo il consigliere Brambilla – risponde serafico ma con ironia incisiva – sia per l’intervento che per l’auspicio che di questi tempi è sempre confortante“. ‘Auspicio’ che ha anche colpito nel ...