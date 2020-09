Napoli Primavera, Coppa Italia: sarà debutto casalingo contro l’Ascoli (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi inizia a delineare la stagione del Napoli Primavera, con alla guida il neo tecnico Emmanuel Cascione. La formazione azzurra affronterà, nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia, l’Ascoli. I bianconeri, promossi nel Campionato Primavera 1, sono attesi a Napoli mercoledì prossimo, 23 settembre. In caso di passaggio del turno, i partenopei affronterebbero nel secondo turno eliminatorio la vincente tra Lazio e Cosenza una settimana dopo, il 30 settembre. Per gli ottavi invece, in programma a dicembre, ci sarebbe l’Atalanta, tra le otto teste di serie della competizione giovanile. L'articolo Napoli Primavera, Coppa Italia: sarà ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi inizia a delineare la stagione del, con alla guida il neo tecnico Emmanuel Cascione. La formazione azzurra affronterà, nel primo turno eliminatorio di, l’Ascoli. I bianconeri, promossi nel Campionato1, sono attesi amercoledì prossimo, 23 settembre. In caso di passaggio del turno, i partenopei affronterebbero nel secondo turno eliminatorio la vincente tra Lazio e Cosenza una settimana dopo, il 30 settembre. Per gli ottavi invece, in programma a dicembre, ci sarebbe l’Atalanta, tra le otto teste di serie della competizione giovanile. L'articolo: sarà ...

