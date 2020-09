Napoli, Milik al passo d’addio: vicino l’accordo con la Roma (Di martedì 15 settembre 2020) Arkadiusz Milik sembra essere ormai vicino all’addio al Napoli. Fino a qualche giorno fa il giocatore sembrava essere intenzionato a far valere appieno il suo contratto, in scadenza a fine stagione, per poi decidere liberamente la sua nuova destinazione, scelta però non ideale per i partenopei che vorrebbero monetizzare ed evitare di perderlo a zero … L'articolo Napoli, Milik al passo d’addio: vicino l’accordo con la Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 settembre 2020) Arkadiuszsembra essere ormaiall’addio al. Fino a qualche giorno fa il giocatore sembrava essere intenzionato a far valere appieno il suo contratto, in scadenza a fine stagione, per poi decidere liberamente la sua nuova destinazione, scelta però non ideale per i partenopei che vorrebbero monetizzare ed evitare di perderlo a zero … L'articoloald’addio:l’accordo con laè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - vij80_v : RT @LiveEvil_2010: Alla fiera del #calciomercato: E c'era la #Juve bloccata da #Suarez, che non prese #Dzeko che non lasciò la #Roma, che… - Juliano_1926 : RT @FrancescoRoma78: L'operazione è definita adesso, non c'è bisogno che #Milik rinnovi per farselo pagare a giugno perché tecnicamente fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milik Calciomercato Napoli, Milik verso la Roma. Attesa per Koulibaly Sport Fanpage Milik-Roma, GdS: il Napoli ha chiesto il 10% sulla rivendita: no secco da parte del club

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul possibile trasferimento di Arek Milik alla Roma. Il Napoli a tal proposito avrebbe fatto una specifica richiesta al club giallorosso, in relazione ...

La Roma si scatena sul mercato: Milik si avvicina, blitz per Kumbulla

Giorno di svolta nel mercato della Roma: si avvicinano a grandi passi Milik e Kumbulla, mentre ancora non si sblocca la situazione per Smalling. Sin dal weekend i contatti con il Napoli sono stati più ...

Friedkin scuote il mercato della Roma: mani su Kumbulla e attesa per il sì di Milik

ROMA. Alla fine, dopo i falsi allarmi con Juve, Inter e Lazio, potrebbe spuntarla la Roma. Marash Kumbulla, pezzo pregiato del Verona, ha tutte le carte in regola per essere il primo colpo dell'era Fr ...

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul possibile trasferimento di Arek Milik alla Roma. Il Napoli a tal proposito avrebbe fatto una specifica richiesta al club giallorosso, in relazione ...Giorno di svolta nel mercato della Roma: si avvicinano a grandi passi Milik e Kumbulla, mentre ancora non si sblocca la situazione per Smalling. Sin dal weekend i contatti con il Napoli sono stati più ...ROMA. Alla fine, dopo i falsi allarmi con Juve, Inter e Lazio, potrebbe spuntarla la Roma. Marash Kumbulla, pezzo pregiato del Verona, ha tutte le carte in regola per essere il primo colpo dell'era Fr ...