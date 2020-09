Napoli, il report odierno: due difensori lavorano a parte. Rientra Lobotka (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30). La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito lavoro aerobico ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Luperto ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka è Rientrato in gruppo. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per iloggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-(ore 12.30). La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito lavoro aerobico ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Luperto ha svolto lavoro personalizzato in palestra.to in gruppo. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

