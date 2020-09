Napoli, chiesto Soumaré al Lille: la risposta del club francese (Di martedì 15 settembre 2020) Il Napoli ha avanzato una richiesta al Lille per Boubakary Soumaré: la risposta del club francese per il centrocampista Il Napoli attende di cedere Kalidou Koulibaly per incassare un consistente tesoretto da reinvestire sul mercato. Nel frattempo, pensa a eventuali rinforzi per la prossima stagione. Il club azzurro ha formulato un’offerta al Lille per Boubakary Soumaré sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma il club francese ha declinato la proposta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Ilha avanzato una richiesta alper Boubakary Soumaré: ladelper il centrocampista Ilattende di cedere Kalidou Koulibaly per incassare un consistente tesoretto da reinvestire sul mercato. Nel frattempo, pensa a eventuali rinforzi per la prossima stagione. Ilazzurro ha formulato un’offerta alper Boubakary Soumaré sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma ilha declinato la proposta. Leggi su Calcionews24.com

mimmodigennaro : @SpudFNVPN Quindi il napoli completerà la squadra così come ha chiesto Gattuso?Perché in realtà al momento siamo mo… - ScaglioneMaria : RT @caterinabalivo: Napoli, parla il ragazzo di Paola: aveva chiesto di rivederla Senza più il suo amore e tutti noi con un pezzettino in m… - FilippoRubu00 : ??#Napoli, chiesto al #Lille il prestito con diritto di riscatto per #Soumare ma il presidente #Lopez al momento ha… - sscalcionapoli1 : Marrucco: 'Nel Napoli nessuno ha chiesto la cessione, compreso Koulibaly' #calciomercato - MrsPrettyLittle : É già stato chiesto come mai a Milano il buono sconto é di 100 euro e a Napoli di 30??? #DealWithIt -