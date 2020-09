“Napoli-Atalanta a porte aperte?”: parla l’assessore allo Sport Borriello (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il San Paolo è pronto, anche i dispositivi di sicurezza lo sono. Il vero punto è capire se Napoli-Atalanta sia la vera data in cui si può portare qualcuno allo stadio”. Sono le parole di Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Bisogna capire, due settimane dopo l’apertura delle scuole, cosa accadrà. Non so se il 17 ottobre è una data attendibile, non farei molto affidamento. Il Cts sta dettando norme e modi di comportarsi, poi sarà la politica a prendersi le proprie responsabilità”, ha concluso Borriello. L'articolo “Napoli-Atalanta a porte aperte?”: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il San Paolo è pronto, anche i dispositivi di sicurezza lo sono. Il vero punto è capire se Napoli-sia la vera data in cui si può portare qualcunostadio”. Sono le parole di Ciro, assessoredel Comune di Napoli, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Bisogna capire, due settimane dopo l’apertura delle scuole, cosa accadrà. Non so se il 17 ottobre è una data attendibile, non farei molto affidamento. Il Cts sta dettando norme e modi di comportarsi, poi sarà la politica a prendersi le proprie responsabilità”, ha concluso. L'articolo “Napoli-aperte?”: ...

DanieleLucc : @FTC_21 1. Juventus 2. Inter 3. Atalanta 4. Napoli 5. Lazio 6. Milan 7. Roma 8. Sassuolo 9. Fiorentina 10. Bologna… - alexXx_96_ : @milan_corner È buffo quando si parla di ciò solo per il milan. Gli altri gli impegni non li hanno? Vediti le riser… - R_Kharman : @FTC_21 Mine??: 1. Inter 2. Atalanta 3. Juventus 4. Milan 5. Napoli 6. Lazio 7. Roma 8. Sassuolo 9. Fiorentina 10.… - napolista : Borriello: “Il San Paolo è pronto, ma ora le date non sono attendibili” L’assessore allo Sport a Radio Punto Nuovo:… - news24_napoli : Atalanta, Muriel sfida la Juve: ‘Per lo scudetto ci siamo anche noi. E… -

Ultime Notizie dalla rete : “Napoli Atalanta Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista