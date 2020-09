Napoli, 150 vigili urbani in quarantena: il contagio a una tavolata senza mascherine (Di martedì 15 settembre 2020) Quattordici vigili trovati positivi al virus, fino ad ora; altri 150 in quarantena perché appartengono alla stessa unità operativa e in qualche modo potrebbero aver avuto contatti con i... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 settembre 2020) Quattordicitrovati positivi al virus, fino ad ora; altri 150 inperché appartengono alla stessa unità operativa e in qualche modo potrebbero aver avuto contatti con i...

Quattordici vigili trovati positivi al virus, fino ad ora; altri 150 in quarantena perché appartengono alla stessa unità operativa e in qualche modo potrebbero aver avuto contatti con i contagiati. Ch ...

Coltivazione di cannabis nel napoletano, sequestrate 257 piante di marijuana. Tre arresti

Maxi-operazione nel contrasto alla coltivazione e allo spaccio di droga da parte della Guardia di Finanza di Napoli. Nel corso di due distinti interventi i finanzieri hanno sequestrato 257 piante di “ ...

Scuola vandalizzata nel Casertano, Azzolina chiama la preside e invia i fondi

Dopo i furti e i raid vandalici, le lacrime della preside e la telefonata del ministro Lucia Azzolina, alla scuola Francesco Gesuè di San Felice a Cancello, nel Casertano, arrivano i fondi per consent ...

