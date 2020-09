Nainggolan | la moglie Claudia Lai guarita dal cancro | “Oggi festeggio la mia vittoria”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020)Lai, compagna di Radjae mamma di due bambine, ha annunciato su Instagram la vittoria sul. Una prima battaglia che la porterà all’auspicata guarigione. Nell’aprile del 2019 la signora Nainngolan comunicò la sua malattia, unal seno. Un percorso difficile, lungo, tra operazione e chemioterapia. La Lai è diventata anche testimonial per la lotta ai tumori, invitando tutti a controllarsi. Il sostegno non le è mai mancato, così come il sorriso, e da qualche tempo anche la musica è tornata nella sua vita.Lai è infatti un’apprezzata DJ. Visualizza questo post su Instagram Grazie grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico anno di , tra una chemio ...