Musetti-Wawrinka in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Lorenzo Musetti affronta Stan Wawrinka oggi al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2020. Il classe 2002 ha superato Giulio Zeppieri nell'ultimo turno di qualificazione: sarà impresa ardua questa sera con il campione Slam elvetico. La sfida odierna, nella giornata di martedì 15 settembre, è in programma come secondo match dalle ore 19:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con la diretta streaming disponibile sul sito ufficiale dell'emittente citata. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma.

