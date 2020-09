Musetti, impresa pazzesca: eliminato Wawrinka! (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - Lorenzo Musetti avanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia maschili, in corso sulla terra rossa del Foro Italico. Il 18enne azzurro elimina all'esordio lo svizzero Stan Wawrinka per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - Lorenzoavanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia maschili, in corso sulla terra rossa del Foro Italico. Il 18enne azzurro elimina all'esordio lo svizzero Stan Wawrinka per ...

