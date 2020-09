MotoGP | Marc Marquez verso il rientro | “Primo allenamento” FOTO

(Di martedì 15 settembre 2020) Buone notizie da, che ha condiviso sui propri social l’immagine relativa al primo allenamento dopo sei settimane dall’operazione servita per riparare la frattura dell’omero destro. “30 minuti di corsa continua” scrive, che allega anche un selfie sorridente. Inizia quindi il percorso di recupero della forma fisica, con lo spagnolo otto volte campione del mondo che comunque non forzerà i tempi. Il Motomondiale 2020 ormai infatti è andato, c’è chi prevede il ritorno ad Aragon il 18 ottobre oppure a Valencia l’8 novembre: ad ogni modo non verrà preso alcun rischio inutile che potrebbe compromettere anche la preparazione della stagione 2021. Il tweet diDespues de 6 semanas de la operacion, primer entrenamiento! Carrera ...

Marc Marquez ha iniziato il suo primo giorno di allenamento a sei settimane dall’intervento al braccio, che si è fratturato nella caduta di Jerez lo scorso luglio. Ancora non si conoscono i tempi di r ...Ricomincia la lunga rincorsa di Marc Marquez verso il rientro in pista. Il campione del mondo in carica della Honda è tornato oggi ad allenarsi per la prima volta dopo la seconda operazione chirurgica ...Il titolo della MotoGP è ormai andato e Marc Marquez ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario prima di rientrare in pista. Forse ci riuscirà entro la fine della stagione, ma intanto ha ripreso ...