MotoGp | Ciabatti | Bagnaia ha fatto un passo verso la Ducati ufficiale

Pecco Bagnaia è più vicino all’approdo alla Ducati ufficiale. Una, per il 2021, è già stata assegnata a Jack Miller. La seconda se la stanno giocando il piemontese e Johann Zarco. “Ha fatto un passo n ...MISANO ADRIATICO – «… E tra l’altro in vista del Gran Premio di Misano, alla domenica partite pure con comodo, tanto all ...Per Pecco Bagnaia sembrava essere un anno maledetto. Nella seconda gara di Jerez il motore della sua Ducati era andato in fumo quando il podio era una formalità, a Brno, durante le prove libere, si er ...