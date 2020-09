Morte di Paola Gaglione, la versione di Michele: Ciro ha perso il controllo, non ho tamponato lo scooter (Di martedì 15 settembre 2020) Morte di Paola Gaglione, la versione di Michele. Si è concluso da poco l’interrogatorio di convalida del fermo di Michele, il fratello maggiore di Maria Paola Gaglione, morta a Caivano in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto anche il ragazzo, accusato di omicidio preterintenzionale per futili motivi. Michele ha fornito la sua versione dei fatti sull’incidente. Si attende la convalida del fermo di Michele Gaglione, il fratello maggiore di Maria Paola Gaglione, la ragazza di 18 anni di Caivano (Napoli) morta in seguito ad un incidente stradale nel quale è coinvolto proprio il fratello, che inseguiva la 18enne e ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 settembre 2020)di, ladi. Si è concluso da poco l’interrogatorio di convalida del fermo di, il fratello maggiore di Maria, morta a Caivano in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto anche il ragazzo, accusato di omicidio preterintenzionale per futili motivi.ha fornito la suadei fatti sull’incidente. Si attende la convalida del fermo di, il fratello maggiore di Maria, la ragazza di 18 anni di Caivano (Napoli) morta in seguito ad un incidente stradale nel quale è coinvolto proprio il fratello, che inseguiva la 18enne e ...

