Moria | arrestate cinque persone per l’incendio del campo migranti a Lesbo Berlino fa sapere che accoglierà oltre 1 500 sfollati

(Di martedì 15 settembre 2020)uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver appiccato deliberatamente una serie di incendi la scorsa settimana nelprofughi disull’isola greca di. Lo hanno reso noto i media greci. Secondo le fonti, i sospettati sono tutti cittadini afgani e comprendono due minori non accompagnati, uno dei quali è stato arrestato a Pieria, nel nord della Grecia, dopo essere stato trasferito in unin seguito agli incendi di mercoledì scorso. “I presunti responsabili sono stati arrestati. Sono giovani. Un altro è ancora ricercato“, ha detto all’emittente di statale Ert il ministro della protezione civile Michalis Chrisochoidis. Ilprofughi di, uno dei più ...

Cinque migranti sono stati arrestati per aver appiccato l'incendio al campo di Moria, sull'isola di Lesbo, il più grande d'Europa. L'annuncio arriva dal governo di Atene. "Cinque giovani stranieri sono stati arrestati" ha annunciato il governo.