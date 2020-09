Monopattino elettrico richiamato dal mercato: rischio rottura sterzo [INFO e DETTAGLI] (Di martedì 15 settembre 2020) Monopattino elettrico richiamato dal mercato. La nota giunge da Decathlon il quale, nel corso di controlli di qualità e sicurezza, ha rilevato su alcuni modelli del Monopattino elettrico della marca REVOE un difetto sugli sterzi per cui sussiste il rischio di incidente per la rottura. In sintesi in alcuni casi lo sterzo potrebbe rompersi causando la perdita di controllo del Monopattino con conseguente caduta. Perdendo il controllo, il veicolo potrebbe scagliarsi anche contro i pedoni. Questo richiamo riguarda in particolare tutti coloro che hanno acquistato un Monopattino elettrico di marca REVOE tra l’01/06/2019 e il 17/08/2020. Decathlon e REVOE invitano ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020)dal. La nota giunge da Decathlon il quale, nel corso di controlli di qualità e sicurezza, ha rilevato su alcuni modelli deldella marca REVOE un difetto sugli sterzi per cui sussiste ildi incidente per la. In sintesi in alcuni casi lopotrebbe rompersi causando la perdita di controllo delcon conseguente caduta. Perdendo il controllo, il veicolo potrebbe scagliarsi anche contro i pedoni. Questo richiamo riguarda in particolare tutti coloro che hanno acquistato undi marca REVOE tra l’01/06/2019 e il 17/08/2020. Decathlon e REVOE invitano ...

makkox : se si può andare a 50 nel traffico col monopattino elettrico senza casco allora ci si può andare in moto senza casc… - Quadricottero : Da Milano a Roma in Monopattino Elettrico e con un #Drone al seguito - LauraValli : RT @iomartello: Il monopattino elettrico che ti arriva alle spalle silenzioso come un sioux su un confederale... #Bologna #buongiorno - giovannitundo : RT @iomartello: Il monopattino elettrico che ti arriva alle spalle silenzioso come un sioux su un confederale... #Bologna #buongiorno - erpedrini : RT @pierangelo1982: però abbiamo il bonus vacanze, il bonus per il monopattino elettrico ecc... quindi non lamentatevi... -