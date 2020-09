Milik, accordo Napoli-Roma: Koulibaly rimane incredibilmente? (Di martedì 15 settembre 2020) Si potrebbe infiammare ulteriormente il calciomercato del Napoli. Le notizie arrivate ieri sera attraverso il portale TuttoMercatoWeb parlano di un’intesa raggiunta con la Roma per Arkadiusz Milik, centravanti ventinovenne in scadenza nel 2021. L’accordo per l’acquisto sarebbe stato raggiunto sulla base di 25 milioni più 5 di bonus, mentre è rimasto tagliato fuori dalla trattativa Cengiz Under, accostato ai partenopei, ma che avrebbe chiesto un ingaggio troppo alto. Per vedere “Arek” in giallorosso, però, manca il sì del giocatore, che dal canto suo continua a sognare la Juventus. Intanto, Kalidou Koulibaly potrebbe restare. Milik, Suarez, la Juventus e quella speranza mai sopita Non è mistero, infatti, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Si potrebbe infiammare ulteriormente il calciomercato del. Le notizie arrivate ieri sera attraverso il portale TuttoMercatoWeb parlano di un’intesa raggiunta con laper Arkadiusz, centravanti ventinovenne in scadenza nel 2021. L’per l’acquisto sarebbe stato raggiunto sulla base di 25 milioni più 5 di bonus, mentre è rimasto tagliato fuori dalla trattativa Cengiz Under, accostato ai partenopei, ma che avrebbe chiesto un ingaggio troppo alto. Per vedere “Arek” in giallorosso, però, manca il sì del giocatore, che dal canto suo continua a sognare la Juventus. Intanto, Kalidoupotrebbe restare., Suarez, la Juventus e quella speranza mai sopita Non è mistero, infatti, che ...

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Napoli e Roma hanno trovato un accordo per Milik che non ha ancora accettato il trasferimento… - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - pccpla : RT @forumJuventus: ?? #SkyCalciomercato - Napoli e Roma hanno trovato un accordo per Milik che non ha ancora accettato il trasferimento alla… - pccpla : RT @capuanogio: #Roma e #Napoli, accordo per #Milik che penserà per qualche giorno alla possibilità di vestire giallorosso. Operazione da 2… -