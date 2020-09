Milano, cliente gli nega elemosina e torna armato in negozio: 35enne arrestato (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 settembre 2020 - Un cittadino marocchino di 35 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un uomo che si era rifiutato di dargli un'offerta all'interno di una ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 settembre 2020), 15 settembre 2020 - Un cittadino marocchino di 35 anni è statodalla polizia dopo aver tentato di rapinare un uomo che si era rifiutato di dargli un'offerta all'interno di una ...

incostante_enza : RT @GiovanniBussett: Milano Ingestibile,folle irrompe armato in macelleria:picchia un cliente e poi danneggia un'auto ?@ABosurgi? ?@superac… - ABosurgi : RT @GiovanniBussett: Milano Ingestibile,folle irrompe armato in macelleria:picchia un cliente e poi danneggia un'auto ?@ABosurgi? ?@superac… - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Milano Ingestibile,folle irrompe armato in macelleria:picchia un cliente e poi danneggia un'auto ?@ABosurgi? ?@superac… - AdamartArt : RT @GiovanniBussett: Milano Ingestibile,folle irrompe armato in macelleria:picchia un cliente e poi danneggia un'auto ?@ABosurgi? ?@superac… - GiovanniBussett : Milano Ingestibile,folle irrompe armato in macelleria:picchia un cliente e poi danneggia un'auto ?@ABosurgi? ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cliente Milano, cliente gli nega elemosina e torna armato in negozio: 35enne arrestato IL GIORNO Bper-Intesa, tempi più lunghi per migrazione filiali

Le ultime news sulla cessione del ramo d’azienda delle 532 filiali Ubi a Bper sono citati oggi dal quotidiano Il Messaggero, secondo cui il passaggio è destinato a slittare di qualche mese: da fine an ...

Lenovo: apre i battenti a Milano Spazio Lenovo, il primo concept store europeo

Lenovo inaugura oggi a Milano, in Corso Matteotti 8/10 alle ore 18:30 Spazio Lenovo, il primo concept store europeo. L'Opening Ceremony sarà trasmessa in diretta sui social di Lenovo Italia a partire ...

Unicredit down, disagi su pagamenti online e ritiro di denaro. La banca: "Servizi ripristinati"

Mattinata di pesanti disservizi per i clienti Unicredit in tutta Italia. Per alcune ore a molti è risultato impossibile accedere ai propri conti, via pc o app, e completare qualsiasi operazione. Disag ...

Le ultime news sulla cessione del ramo d’azienda delle 532 filiali Ubi a Bper sono citati oggi dal quotidiano Il Messaggero, secondo cui il passaggio è destinato a slittare di qualche mese: da fine an ...Lenovo inaugura oggi a Milano, in Corso Matteotti 8/10 alle ore 18:30 Spazio Lenovo, il primo concept store europeo. L'Opening Ceremony sarà trasmessa in diretta sui social di Lenovo Italia a partire ...Mattinata di pesanti disservizi per i clienti Unicredit in tutta Italia. Per alcune ore a molti è risultato impossibile accedere ai propri conti, via pc o app, e completare qualsiasi operazione. Disag ...