Milan, Tatarusanu si presenta: "Felice di essere qui. Donnarumma? Da portiere voglio rubare qualcosa"

Il nuovo portiere del Milan, l'ex Fiorentina Tatarusanu, si presenta in sede di conferenza stampa."Sento la fiducia del club, vedo che la società vuole fare cose importanti. Sono riusciti a fare operazioni importanti in questo periodo di mercato, sono fiducioso", afferma Ciprian Tatarusanu arrivato dal Lione, che vestirà la maglia numero 1, facendo da secondo a Gigio Donnarumma.Il nuovo innesto rossonero si è presentato oggi a cronisti e tifosi: "Sono felice della chiamata del Milan. Quando una squadra così importante nella storia del calcio ti cerca, che ha avuto tanti giocatori forti, si prende subito in considerazione di venire al Milan. Sono stato secondo solo al Lione, non è facile. Ti devi ...

