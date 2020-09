Milan, Leao positivo al coronavirus: “Sono in quarantena” (Di martedì 15 settembre 2020) L’attaccante portoghese del Milan si confessa su Twitter di trovarsi in quarantena perchè positivo al Covid. Il club rossonero conferma Dopo le varie indiscrezioni è proprio Leao a togliere tutti i dubbi sulla sua prolungata assenza da Milanello. L’attaccante portoghese infatti, seppur in via indiretta, su Twitter ha ammesso di esser risultato positivo al Covid-19 e di trovarsi in quarantena. In un dialogo con un amico che su Twitter lo prende in giro per una sua apparizione in video musicale, Leao replica: “Colpa della quarantena”. Poche parole che bastano per svelare il mistero della sua prolungata assenza da Milanello giustificata da Maldini per infortunio. Dal 24 agosto scorso, data della ripresa dei lavori, ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) L’attaccante portoghese delsi confessa su Twitter di trovarsi in quarantena perchèal Covid. Il club rossonero conferma Dopo le varie indiscrezioni è proprioa togliere tutti i dubbi sulla sua prolungata assenza daello. L’attaccante portoghese infatti, seppur in via indiretta, su Twitter ha ammesso di esser risultatoal Covid-19 e di trovarsi in quarantena. In un dialogo con un amico che su Twitter lo prende in giro per una sua apparizione in video musicale,replica: “Colpa della quarantena”. Poche parole che bastano per svelare il mistero della sua prolungata assenza daello giustificata da Maldini per infortunio. Dal 24 agosto scorso, data della ripresa dei lavori, ...

Agenzia_Ansa : #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - PietroMazzara : #ANSA #Leao è in quarantena in quanto positivo al Covid-19. Il #Milan non smentisce la notizia. Il ragazzo aspetta… - Gazzetta_it : #Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce - infoitsport : Milan, Leao in quarantena: è positivo al Coronavirus - wam_the : Milan, Leao in quarantena? Il mistero in quel commento social -