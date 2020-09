Milan-Juventus del 5 ottobre sarà la prima partita di calcio femminile giocata a San Siro

FIGCfemminile : C'È SEMPRE ?????? ?????????? ?????????? ?? ???? #MilanJuventus, big match della quarta giornata, si giocherà a ?????? ????????! ???? ???… - MarioGiunta : Una bella notizia. Milan-Juventus della Serie A Femminile si giochera Lunedi 5 Ottobre (ore 20,45) a SAN SIRO! @SkySport @FIGCfemminile - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - _taysvoice : Pensando a Milan Juventus dell'anno scorso giocata in una pozzanghera - antoraspa0121 : RT @FIGCfemminile: C'È SEMPRE ?????? ?????????? ?????????? ?? ???? #MilanJuventus, big match della quarta giornata, si giocherà a ?????? ????????! ???? ??? Luned… -

Il match di Serie A femminile tra Milan e Juventus, valido per la 4ª giornata e previsto il 5 ottobre, per la prima volta si giocherà a San Siro. Una partita di calcio femminile per la prima volta a S ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il 5 ottobre sarà una data storica per il calcio femminile italiano. In quella data infatti San Siro per la prima volta ospiterà una gara della Serie A femminile, ovvero il big ...Per la prima volta nella storia del calcio femminile italiano lo stadio di San Siro ospiterà una gara di campionato: il 5 ottobre ci sarà Milan-Juventus Una giornata storica per il calcio femminile ...