Milan | Harmont & Blaine è il nuovo Official Style Partner

AC Milan e Harmont & Blaine hanno dato vita a una nuova Partnership. L'azienda italiana di abbigliamento, caratterizzata dal noto bassotto, sarà per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 Official Style Partner del Club rossonero e fornirà le divise ufficiali formali per la Prima Squadra maschile, la Prima Squadra femminile e i rispettivi staff.

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Harmont&Blaine veste il Milan. Il noto marchio italiano del 'bassotto' sarà per le prossime due stagioni Official Style Partner del club rossonero, a cui fornirà le divise uf ...

Castagna (A.D. BPM): “Milan realtà storica e di successo: brand prestigioso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non solo calciomercato tra i temi da discutere in casa Milan. C’è grande spazio anche per le sponsorizzazioni e dopo il rinnovo con Fly Emirates e il passaggio ad Harmont & ...

