Milan, Demetrio Albertini a tutto campo: “Tonali? In certe movenze mi somiglia. Ibrahimovic è una ricchezza. Donnarumma…” (Di martedì 15 settembre 2020) Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, parla del progetto Milan a tutto campo. “Nella mia generazione il senso di appartenenza era uno dei segreti per vincere. Oggi al Milan si punta sull’italianità: Donnarumma, Romagnoli, Calabria, adesso Tonali… In carriera ho vissuto da “straniero” in Spagna e vi assicuro, avere un blocco del tuo Paese che guida gli altri è fondamentale”, ha detto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.Su Tonali dice: “Ha tutte le qualità del campione ma bisogna lasciarlo tranquillo. Deve poter crescere, anche sbagliando. Premessa: odio i paragoni. Alla mia prima da titolare a San Siro mi dissero “somigli a Rivera”. Avete presente che cosa vuol dire convivere con paralleli di ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020), ex centrocampista rossonero, parla del progetto. “Nella mia generazione il senso di appartenenza era uno dei segreti per vincere. Oggi alsi punta sull’italianità: Donnarumma, Romagnoli, Calabria, adesso Tonali… In carriera ho vissuto da “straniero” in Spagna e vi assicuro, avere un blocco del tuo Paese che guida gli altri è fondamentale”, ha detto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.Su Tonali dice: “Ha tutte le qualità del campione ma bisogna lasciarlo tranquillo. Deve poter crescere, anche sbagliando. Premessa: odio i paragoni. Alla mia prima da titolare a San Siro mi dissero “somigli a Rivera”. Avete presente che cosa vuol dire convivere con paralleli di ...

