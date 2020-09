(Di martedì 15 settembre 2020) Il precedente citato, che vide prevalere gli svizzeri per differenza reti (3-0 contro 2-0), è stato il penultimo scontro tra danesi e rossocrociati a livello di club. L’ultimo ha riguardato Copenaghen e Lugano con i primi che si aggiudicarono entrambe le partite nella fase a gironi di Europa League 2019-2020. Si giocherà in gara secca … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Midtjylland-Young Boys (mercoledì, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

NYON - Prima i danesi del Midtjylland (avversario già noto) e poi, in caso di successo, ecco lo Slavia Praga. Ai bernesi l'urna di Nyon ha infatti riservato i campioni cechi, i quali hanno terminato l ...Sport - Midtjylland, DEN, / Young Boys, SUI, Maccabi Tel-Aviv, ISR, / Dinamo Brest, BLR, - Salzburg, AUT, Olympiacos, GRE, - Omonia, CYP, / Crvena zvezda, SRB, Qaraba, AZE, / Molde, NOR, - Ferencváros ...Nel terzo turno di qualificazione i bernesi di scena in trasferta contro il Midtjylland. In caso di successo i gialloneri andranno ai playoff Saranno danesi del Midtjylland a cercare di sbarrare il pa ...