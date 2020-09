Microsoft che acquisisce Bungie? Tutto vero | solo il prezzo troppo alto ha bloccato tutto

(Di martedì 15 settembre 2020) Aggiornamento: "Questo è falso". È con un tweet brevissimo che il CEO di, Pete Parsons, ha risposto ai rumor riguardanti i tentativi di acquisizione dida parte di. Parsons ha pubblicato il tweet in risposta all'insider Nibel non fornendo ulteriori dettagli.Vista la "dichiarazione" molto vaga, Tom Phillips di Eurogamer.net è intervenuto chiedendo ulteriori chiarimenti:il rumor è falso? Ouna parte?Leggi altro...

voicecalum : buongiorno a tutti tranne al professore che ha deciso di archiviare il team di Microsoft mentre io stavo ascoltando… - innovationpost_ : #Microsoft ha presentato i risultati della nuova ricerca 'Le competenze dei dipendenti e il potenziale dell'#IA' ch… - Multiplayerit : Bungie smentisce che Microsoft avrebbe provato a comprare Bungie e Destiny 2 - CyberSecHub0 : RT @redhotcyber: Microsoft rileva che i data center sottomarini sono affidabili, pratici e utilizzano l'energia in modo sostenibile. #redh… - redhotcyber : Microsoft rileva che i data center sottomarini sono affidabili, pratici e utilizzano l'energia in modo sostenibile.… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft che

Anche se probabilmente mercoledì ne sapremo di più al nuovo evento organizzato da Sony, che dovrebbe rispondere a quanto indicato da Microsoft per Xbox Series X. A pochi mesi dal lancio, sembra che ...La pandemia di Covid-19 durerà ancora due anni, afferma Bill Gates, ma prima che finisca aspettiamoci altri milioni di poveri e di morti nei Paesi meno sviluppati. Bill Gates torna sul coronavirus con ...Oracle Corporation ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre del FY21. I ricavi trimestrali totali sono aumentati del +2% su base annua in dollari e in valuta costante a 9,4 miliardi di doll ...