Michele Napoli: il consigliere di Fratelli d'Italia e l'omosessualità contro natura (Di martedì 15 settembre 2020) Michele Napoli è consigliere comunale per Fratelli d'Italia a Potenza. Ieri durante la riunione del Consiglio comunale di Potenza che ha approvato la mozione contraria al disegno di legge contro l'omotransfobia (il ddl Zan-Scalfarotto) il consigliere ha parlato di "omosessualità contro natura". Ecco cosa ha detto Michele Napoli: "L'omosessualità, diciamolo con chiarezza, così usciamo proprio dagli equivoci, è contronatura perché contraddice la legge naturale della vita, il diritto naturale, un diritto sacrosanto" Dopo la morte di Maria Paola Gaglione la leader di ...

rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - giornalettismo : Il consigliere comunale di #fratelliditalia a #Potenza, #MicheleNapoli, ha detto: 'L'omosessualità è contro natura'… - rtl1025 : ?? Il gip del Tribunale di Nola ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di Michele Antonio Gaglione, fratell… - luciapanizio : RT @vladiluxuria: Chiedo a @GiorgiaMeloni (che ieri ha dedicato un post al brutale assassinio per transfobia) cosa ne pensa del capogruppo… - petruscaA : RT @vladiluxuria: Chiedo a @GiorgiaMeloni (che ieri ha dedicato un post al brutale assassinio per transfobia) cosa ne pensa del capogruppo… -