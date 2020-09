Michael Jackson e Zuckerberg, viaggi nel tempo? [FOTO] inquietanti (Di martedì 15 settembre 2020) Si dice che ognuno abbia dei sosia nel mondo e secondo le dicerie popolari sono sette. Ma è incredibile trovare delle FOTO o delle immagini provenienti dal passato che hanno una somiglianza a tratti inquietante con personaggi del mondo attuale. Alcuni hanno trovato ad esempio una statua che che sembra ritrarre alla perfezione Michael Jackson. Peccato che risalga all’età dell’Antico Egitto! Ecco alcune somiglianza impressionanti che circolano sul web sul noto cantante e sul padre di Facebook, Mark Zuckergberg. Sosia del passato: Michael Jackson come una donna dell’Antico Egitto Per alcuni si tratta solo di suggestione, ma per altri certe somiglianze sono davvero incredibili. Di certo osservare certe immagini, e paragonarle a personaggi attuali, lascia a bocca aperta. ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020) Si dice che ognuno abbia dei sosia nel mondo e secondo le dicerie popolari sono sette. Ma è incredibile trovare delleo delle immagini provenienti dal passato che hanno una somiglianza a tratti inquietante con personaggi del mondo attuale. Alcuni hanno trovato ad esempio una statua che che sembra ritrarre alla perfezione. Peccato che risalga all’età dell’Antico Egitto! Ecco alcune somiglianza impressionanti che circolano sul web sul noto cantante e sul padre di Facebook, Mark Zuckergberg. Sosia del passato:come una donna dell’Antico Egitto Per alcuni si tratta solo di suggestione, ma per altri certe somiglianze sono davvero incredibili. Di certo osservare certe immagini, e paragonarle a personaggi attuali, lascia a bocca aperta. ...

lucy_esposito : RT @minovr69: #ArteInUnTweet Uno come Michael Jackson era un punto di riferimento anche per chi fa danza classica. Roberto Bolle. #15settem… - giusyoni : @serenel14278447 @giuseppenotarn1 @RIndrio @marinapiva67 @Mayflower014 @cinziasecchi @avadesordre @lorie_ra Non sol… - ConventoLonato : A - CasaLettori : RT @minovr69: #ArteInUnTweet Uno come Michael Jackson era un punto di riferimento anche per chi fa danza classica. Roberto Bolle. #15settem… - whiskychim : La voce di MAX in Naked è identica a quella di Michael Jackson, ancora adesso devo usare Shazam perché mi sbaglio -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jackson Michael Jackson: Le ultime parole del Re del Pop all’ex moglie R3M Stasera in TV 15 Settembre Film e Programmi

Michael Harney, Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave Chappelle A Star Is Born: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD Trama del film: Jackson "Jack" Maine (Bradley Cooper) è ...

Stasera in tv: "A Star Is Born" su Canale 5

L'11 febbraio 2019, "Shallow" ha superato "Thriller" di Michael Jackson ed è diventata la seconda canzone più premiata nella storia della musica con 24 premi, dietro a "Formation" di Beyoncé con 27 ...

Una "regina" del rock non si arrende mai anche quando è ferita

«Scusa un attimo, ti lascio in attesa perché mi sta chiamando Bruce Springsteen», non è una cosa che ti capita tutti i giorni di sentirti dire, ma io sono emozionatissimo perché sto parlando da un'ora ...

Michael Harney, Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave Chappelle A Star Is Born: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD Trama del film: Jackson "Jack" Maine (Bradley Cooper) è ...L'11 febbraio 2019, "Shallow" ha superato "Thriller" di Michael Jackson ed è diventata la seconda canzone più premiata nella storia della musica con 24 premi, dietro a "Formation" di Beyoncé con 27 ...«Scusa un attimo, ti lascio in attesa perché mi sta chiamando Bruce Springsteen», non è una cosa che ti capita tutti i giorni di sentirti dire, ma io sono emozionatissimo perché sto parlando da un'ora ...