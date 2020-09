Michael Connelly autore della sceneggiatura di Fair Warning, film tratto dal suo romanzo (Di martedì 15 settembre 2020) Lo scrittore Michael Connelly si occuperà della sceneggiatura di Fair Warning, film tratto dal suo romanzo, potenziale primo capitolo di un franchise. Michael Connelly scriverà la sceneggiatura del film Fair Warning, tratto dal suo romanzo, progetto che potrebbe dare vita a un nuovo franchise prodotto da Compelling Pictures. Lo scrittore sarà inoltre coinvolto come produttore del progetto in collaborazione con Jeffrey Pollack (Laurel Canyon), due volte nominato ai premi Emmy. Il libro Fair Warning è stato pubblicato negli Stati Uniti in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) Lo scrittoresi occuperàdidal suo, potenziale primo capitolo di un franchise.scriverà ladeldal suo, progetto che potrebbe dare vita a un nuovo franchise prodotto da Compelling Pictures. Lo scrittore sarà inoltre coinvolto come produttore del progetto in collaborazione con Jeffrey Pollack (Laurel Canyon), due volte nominato ai premi Emmy. Il libroè stato pubblicato negli Stati Uniti in ...

Ispirato ai romanzi di Michael Connelly, la seconda stagione di Bosch vede il detective e la sua squadra impegnati nelle indagini sull'omicidio di un produttore di Hollywood che riciclava il denaro de ...

Siamo serial: Bosch, letteratura e jazz

Chi crede che la letteratura non c’entri nulla con “Bosch”, è costretto subito a ricredersi. E non solo perché le vicende (e che vicende!) del detective in servizio a Hollywood sono ispirate dai roman ...

