Mi sono messa a nudo per accettare finalmente le mie imperfezioni

Paolo Giordano Nel nuovo album anche J-Ax e Achille Lauro. "I social sono soltanto una parte, non il tutto" Nuda due volte. Lato A e lato B. Annalisa torna con un disco che è un manifesto esistenziale, oltre che una raccolta di canzoni. Intanto brava perché si pubblicano sempre meno dischi che abbiano un filo conduttore e lei lo ha fatto: «Ho accettato le mie imperfezioni, forse sarà l'età, chi lo sa». L'album si intitola Nuda (18 settembre, Warner Music), è formato da un lato A e da uno B proprio come i 33 giri o le audiocassette di tanto tempo fa e contiene quattro collaborazioni (occhio che oggi si dice feat.). Sul podcast di Spotify lei racconta il disco «dal di dentro». Qui ne parla guardandosi «dal di fuori» come, spiega, ha anche scritto i testi dei brani.

