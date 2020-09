“Mi hai fatto male…”. GF Vip, l’incontro tra i due ex (Adua Del Vesco e Massimiliano Morra) finisce malissimo (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini, che ha ripreso il timone dopo l’edizione finita il 9 aprile scorso in pieno lockdown. Abbiamo visto l’entrata di alcuni concorrenti, tra cui Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Flavia Vento, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello, Matilde Brandi e Massimiliano Morra. Venerdì andrà in onda la seconda puntata della settimana e vedremo l’ingresso dei restanti concorrenti. Come detto, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip ci sono anche gli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Volti delle fiction Mediaset, lei conosciuta anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Lunedì 14 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini, che ha ripreso il timone dopo l’edizione finita il 9 aprile scorso in pieno lockdown. Abbiamo visto l’entrata di alcuni concorrenti, tra cui Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Flavia Vento,Del, Andrea Zelletta, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello, Matilde Brandi e. Venerdì andrà in onda la seconda puntata della settimana e vedremo l’ingresso dei restanti concorrenti. Come detto, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip ci sono anche gli attoriDel. Volti delle fiction Mediaset, lei conosciuta anche ...

