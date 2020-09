“Mi ha attaccata uno squalo davanti al Lido di Venezia” L’allarme di una donna francese

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 settembre 2020)da unonelle acque deldi Venezia. Una 63enneieri pomeriggio si è presentata in ospedale al Santi Giovanni e Paolo. Al pronto soccorso ha mostrato le escoriazioni e i graffi sulla propria mano e nell’autodiagnosi con la quale si è accomodata in sala d’attesa per la visita, ha fatto scrivere di essere stata morsa da un pesce.? Più probabile una verdesca A suo dire unolungo più o meno un metro – probabilmente una verdesca – che l’avrebbe ferita domenica pomeriggio, mentre nuotava nelle acque non distante dai Murazzi, al. Proprio nel giorno di chiusura delle spiagge. «Ho avuto paura – ha raccontato laal Gazzettino – mi ...