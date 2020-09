Meteo Roma del 15-09-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020)Enel ritrovati l’ascolto le previsioni per la giornata di domani al nord giornata Meno soleggiata con nubi irregolari in transito fin dal primo mattino precipitazioni localizzate solo sulle Alpi al pomeriggio anche sotto forma di temporali stabile in serata al centro mattinata all’insegna del bel tempo con Cieli poco nuvolosi aumento dell’instabilità sui settori interni al pomeriggio e probabili piogge temporali in esaurimento in serata al sud maltempo tra Calabria e Sicilia con pioggia anche intensa in serata in nottata esce sul versante Ionico stabile altrove con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi temperature in lieve calo specie al centro-sud Italia le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa