Meteo Italia valido 15 giorni: l'Estate cederà di schianto, col super MALTEMPO (Di martedì 15 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione continuano a mostrarci scenari Meteo climatici votati all'Estate. L'Alta Pressione, o meglio la cupola anticiclonica subtropicale dovrebbe continuare a portarci sole e caldo. Le temperature dovrebbero mantenersi superiori alle medie stagionali per un'altra settimana, se non addirittura una decina di giorni. Attorno al 24 di settembre si prospetta un cambiamento e ciò che lascia ben sperare è il fatto che i più autorevoli centri di calcolo ipotizzano l'intervento di una depressione atlantica. Depressione che arriverebbe da ovest, sfruttando la lacuna ciclonica che nel frattempo si sarà scavata sulla Penisola Iberica.

