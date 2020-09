Messi perde la pazienza, Ribelles spiega: “Sei il migliore, devo per forza tirarti calci” (Di martedì 15 settembre 2020) La pazienza di Lionel Messi è stata messa a dura prova da Javier Ribelles. La Pulce ha infatti incontrato il difensore del Nastic nel corso di una partita amichevole a Terragona. Ribelles ha infatti seguito letteralmente le indicazioni del suo allenatore, utilizzando anche metodi non troppo ortodossi. “Quando affronti Messi è fondamentale giocare sull’anticipo. Non potevo farlo girare perché altrimenti, se ha la possibilità di puntarti nell’uno contro uno, diviene quasi impossibile fermarlo” ha spiegato il difensore centrale, “quando riceveva palla di spalle, l’ho marcato in tutti i modi. Colpendolo con i piedi, usando le mani e anche il petto“. Questo atteggiamento ha fatto innervosire Messi, ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Ladi Lionelè stata messa a dura prova da Javier. La Pulce ha infatti incontrato il difensore del Nastic nel corso di una partita amichevole a Terragona.ha infatti seguito letteralmente le indicazioni del suo allenatore, utilizzando anche metodi non troppo ortodossi. “Quando affrontiè fondamentale giocare sull’anticipo. Non potevo farlo girare perché altrimenti, se ha la possibilità di puntarti nell’uno contro uno, diviene quasi impossibile fermarlo” hato il difensore centrale, “quando riceveva palla di spalle, l’ho marcato in tutti i modi. Colpendolo con i piedi, usando le mani e anche il petto“. Questo atteggiamento ha fatto innervosire, ...

sportface2016 : #calcio #Barcellona #Nastic, il difensore #Ribelles spiega quanto accaduto in amichevole con Lionel #Messi - alwaystoned_ : @sircertaldismo Messi che perde con Baggio, poi Baggio che perde contro un nero che ha fatto 1000 gol contro le scimmie - patbon1951 : @gumas75 Credibile anche Messi che perde con Baggio e la finale con Del Piero che e' meglio 'e Pele'?????????? - eizaghi : @matteorenzi Ideali-politica ,ideali perde nettamente tre a zero e #Calenda non lo nomini perché di lei caro Renzi… - PaoloPichierri : @il_burocrate @ivanscalfarotto @TitiCasati Siamo messi male. Chiunque vinca in Puglia, la regione perde. -

Ultime Notizie dalla rete : Messi perde Messi perde la pazienza, Ribelles spiega: "Sei il migliore, devo per forza tirarti calci" Sportface.it