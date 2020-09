Mercato Juventus, Milik rifiuta la Roma e blocca Dzeko: le ultimissime (Di martedì 15 settembre 2020) Mercato Juventus – Incredibile quanto è successo oggi pomeriggio lungo l’Autostrada del Sole. Milik tiene in scacco tre società che dipendono dalla sua voglia di accettare il trasferimento. Roma, Napoli e Juventus hanno raggiunto l’accordo per un’operazione che abbraccia tre calciatori in tutto. Ma è saltato tutto per il no del calciatore polacco. I bianconeri, in particolare, adesso sono davvero nei guai. Perso Suarez a causa dei tempi troppo lunghi per il passaporto, rischiano di restare anche senza Dzeko. Mercato Juventus, Dzeko resta a Roma? A spiegare tutto è la Gazzetta dello Sport. Il puzzle sembrava completo. Edin Dzeko alla Juve, Mattia ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020)– Incredibile quanto è successo oggi pomeriggio lungo l’Autostrada del Sole.tiene in scacco tre società che dipendono dalla sua voglia di accettare il trasferimento., Napoli ehanno raggiunto l’accordo per un’operazione che abbraccia tre calciatori in tutto. Ma è saltato tutto per il no del calciatore polacco. I bianconeri, in particolare, adesso sono davvero nei guai. Perso Suarez a causa dei tempi troppo lunghi per il passaporto, rischiano di restare anche senzaresta a? A spiegare tutto è la Gazzetta dello Sport. Il puzzle sembrava completo. Edinalla Juve, Mattia ...

