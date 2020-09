Mercato Juventus, fari puntati sul gioiello del Chelsea (Di martedì 15 settembre 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera ha messo gli occhi su Callum Hudson-Odoi. Il talento del Chelsea non è sicuro di rimanere a Londra ed è stato contatto anche da altre squadre europee. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, la squadra di Andrea Pirlo sarebbe molto interessata al ragazzo qualora dovesse partire uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Mercato Juventus: piace Odoi Il classe 2000 è strettamente monitorato da Bayern Monaco e Lipsia. I bavaresi lo vorrebbero come vice Sanè dopo la partenza di Ivan Perisic, ritornato all’Inter per il mancato riscatto del cartellino. Leggi anche:Suarez Juventus, doccia fredda! Il giornalista svela: “Non verrà a Torino” I contatti per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020)– La dirigenza bianconera ha messo gli occhi su Callum Hudson-Odoi. Il talento delnon è sicuro di rimanere a Londra ed è stato contatto anche da altre squadre europee. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, la squadra di Andrea Pirlo sarebbe molto interessata al ragazzo qualora dovesse partire uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi.: piace Odoi Il classe 2000 è strettamente monitorato da Bayern Monaco e Lipsia. I bavaresi lo vorrebbero come vice Sanè dopo la partenza di Ivan Perisic, ritornato all’Inter per il mancato riscatto del cartellino. Leggi anche:Suarez, doccia fredda! Il giornalista svela: “Non verrà a Torino” I contatti per ...

ZZiliani : A.A.A. Offresi Dybala disperatamente. È il non detto del mercato della Juventus, il top club che non riesce ad esse… - marcoconterio : ?? Jorge Antun, agente di #Dybala della #Juventus, è a Torino. E' atterrato via Madrid insieme alla madre del giocat… - capuanogio : Da #Barcellona parlano di arrivo di #Sanchez alla #Juventus quasi saltato. Il motivo sarebbe la difficoltà ad avere… - MarcoGuadagnol : Il mercato 2020 della #Juventus sarà ricordato come il mercato in cui due giocatori giovanissimi hanno impedito (no… - infoitsport : Mercato Juventus | Suarez, cambia tutto: retroscena clamoroso -