Mercato Juventus, c'è la fila per Pellegrini: spunta una nuova pretendente

Mercato Juventus – Luca Pellegrini è sicuramente il profilo più richiesto della rosa bianconera. Il terzino, rientrato dal prestito al Cagliari, piace al Parma ma nelle ultime ore ha mosso i primi passi anche la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra di Rocco Commisso lo riterrebbe molto congeniale al modulo di Iachini, che ha accolto nuovamente anche Cristiano Biraghi. 

Mercato Juventus: Fiorentina su Pellegrini

Il futuro dell'ex Roma dipenderà anche dal Mercato in uscita. Mattia De Sciglio è molto vicino alla Roma e Andrea Pirlo ha bisogno di un sostituto di Alex Sandro.

