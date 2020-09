Mercati europei positivi. Piazza Affari si accoda (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le borse europee si confermano positive, grazie ai positivi dati cinesi pubblicati nella notte e alla buona performance dei Mercati asiatici. Si attende però l’indice ZEW tedesco, mentre già si guarda alla riunione del FOMC, che inizia stasera e si concluderà domani con le decisioni di politica monetaria. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +146 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%. Tra i Mercati del Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,66%, e Parigi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) –e le borse europee si confermano positive, grazie aidati cinesi pubblicati nella notte e alla buona performance deiasiatici. Si attende però l’indice ZEW tedesco, mentre già si guarda alla riunione del FOMC, che inizia stasera e si concluderà domani con le decisioni di politica monetaria. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +146 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%. Tra idel Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,66%, e Parigi ...

bitcityit : Vodafone e Disney insieme per realizzare uno smart watch per bambini: Dotato di connettività mobile e con alcuni de… - ansa_economia : Borsa: Asia cauta, listini cinesi tengono dopo dati macro. Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia cauta, listini cinesi tengono dopo dati macro: Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei - ForexOnlineMeIt : Senza direzione Milano e gli altri mercati europei - MarcoSco81 : RT @OVHcloud_IT: NEWS: In linea con i principi dell'iniziativa #GaiaX @tsystemscom e OVHcloud coopereranno per la creazione di un'offerta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati europei Senza direzione Milano e gli altri mercati europei Teleborsa LA MANO DI PUTIN INIZIA DOVE FINISCE QUELLA DI LUKAŠENKA

Il compito di Putin è capire come ripetere questa operazione adattandola ai tempi, cioè consentendo più libertà e più economia di mercato mantenendo intatto l’equilibrio geopolitico nell’Europa ...

Riversand e Wunderman Thompson Commerce stringono un accordo per fornire in Europa soluzioni per la gestione dei dati native del cloud

Riversand, prestigioso fornitore di soluzioni SaaS native del cloud per la gestione di dati master (Master Data Management, MDM) e la gestione delle informazioni di prodotto (Product Information Manag ...

Da Sandro Piccinini alle novità di calcio: tutta la stagione di Sky Sport

Sandro Piccinini sarà presenza fissa nel club di Fabio Caressa, ogni domenica sera. Nemmeno il tempo di celebrare la UEFA Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il mom ...

Il compito di Putin è capire come ripetere questa operazione adattandola ai tempi, cioè consentendo più libertà e più economia di mercato mantenendo intatto l’equilibrio geopolitico nell’Europa ...Riversand, prestigioso fornitore di soluzioni SaaS native del cloud per la gestione di dati master (Master Data Management, MDM) e la gestione delle informazioni di prodotto (Product Information Manag ...Sandro Piccinini sarà presenza fissa nel club di Fabio Caressa, ogni domenica sera. Nemmeno il tempo di celebrare la UEFA Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il mom ...