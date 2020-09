Meno parlamentari e più efficienza | Sì | occasione unica per cambiare

(Di martedì 15 settembre 2020) La riforma costituzionale per la riduzione del numero deirappresenta un’per aumentare l’della Camera e del Senato. Oggi, il nostro Parlamento è una macchina pesante e complessa ma con la vittoria del Sì al prossimo referendum il rendimento delle due Camere e delle rispettive Commissioni è destinato a crescere. L’è una questione di qualità – non certo di quantità – e l’attuale riforma punta, tra le altre cose, a innescare un percorso virtuoso. Restringendo il numero dei rappresentati eletti, i partiti saranno spinti a selezionare con maggiore cura i candidati, che saranno anche più riconoscibili per i cittadini: un processo che non potrà che dare una nuova ...

Un po’ meno riusciamo a capire quelli che riconoscono i vantaggi di un Parlamento meno pletorico, come il leghista Giorgetti, ma se ne fottono perché è meglio lasciare le cose come stanno pur di non ...Per chi oggi siede in Parlamento questo non è importante ... e io alla politica non sputo in faccia dicendo che ne voglio meno». Questo “meno”, tuttavia, dipende da che lato lo si guarda ...Chiaro che il solo taglio non risolve i problemi dell’Italia, ma il Parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari". Le parole di Giorgetti da un lato, la costante crescita di consensi di ...