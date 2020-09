Medio Oriente, firmati i trattati Israele-Emirati Arabi-Bahrein (Di martedì 15 settembre 2020) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – firmati a Washington “gli accordi di Abramo”, i trattati di normalizzazione dei rapporti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. “Questo è un giorno incredibile per il mondo”, ha detto il presidente Usa Donald Trump aprendo la cerimonia.Trump ha detto che il coraggio dei leader israeliani e Arabi ha permesso a questi paesi “di fare un passo importante verso un futuro in cui le persone di tutte le fedi vivono insieme in pace e prosperità”. Il presidente statunitense e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si erano incontrati prima della firma degli storici accordi di normalizzazione. Trump ha incontrato anche i ministri degli esteri degli Emirati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) –a Washington “gli accordi di Abramo”, idi normalizzazione dei rapporti traUniti e. “Questo è un giorno incredibile per il mondo”, ha detto il presidente Usa Donald Trump aprendo la cerimonia.Trump ha detto che il coraggio dei leader israeliani eha permesso a questi paesi “di fare un passo importante verso un futuro in cui le persone di tutte le fedi vivono insieme in pace e prosperità”. Il presidente statunitense e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si erano incontrati prima della firma degli storici accordi di normalizzazione. Trump ha incontrato anche i ministri degli esteri degli...

matteosalvinimi : Questo storico accordo per la pace in Medio Oriente è una splendida notizia. Oggi a Washington con il presidente… - AnnalisaChirico : L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come… - MediasetTgcom24 : Usa, firmati gli Accordi di Abramo tra Israele ed Emirati-Bahrein | Trump: 'Giorno storico per la pace in Medio Ori… - fredyguarducci : @matteosalvinimi @diMartedi dovrebbero essere a festeggiare la pace che sta tornando in medio oriente !!?? mi sembr… - frances61777683 : Usa, firmati gli Accordi di Abramo tra Israele, Emirati e Bahrein | Trump: 'Giorno storico per la pace in Medio Ori… -