Maxi operazione italo-francese anti droga | decine di arresti

(Di martedì 15 settembre 2020) ‘Ndrangheta, traffici di armi edei carabinieri a Sanremo.ditra Italia e Francia. E’ in corso dall’alba di questa mattina, nelle province di Imperia e Savona un’di polizia giudiziaria che ha visto in campo centinaia di militari. I carabinieri del Ros, insieme alla Gendarmeria, hanno condotto all’arresto di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

_Alemarinelli_ : @Webtvmilan1899 La maxi operazione farebbe fare un salto di qualità incredibile alla squadra - GenovaQuotidian : Armi, droga e ‘ndrangheta tra Italia e Francia, maxi operazione dei Ros - _Alemarinelli_ : @PBPcalcio Maxi operazione? - _Alemarinelli_ : @ChrisElMuss Possibilità della riuscita maxi operazione? - canaledieci : Ostia, Piazza Gasparri: la Polizia sequestra 900 grammi di hashish e 750 di marijuana -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi operazione

Riviera24

A copertura del parcheggio destinato alle auto, Engie Italia è partner per costruire una maxi pensilina di 12 mila pannelli fotovoltaici ... Soddisfazione per l’operazione V2G anche dal numero uno ...mentre la quota del 46% detenuta da PSA in Faurecia sara' distribuita a tutti gli Azionisti di Stellantis subito dopo il closing dell' operazione. A fronte di queste modifiche, i rispettivi azionisti ...I Carabinieri del R.O.S., supportati dai militari dell’arma territoriale, e la gendarmeria nazionale francese hanno effettuato decine di arresti emessi dalle autorità’ giudiziarie di italiane e ...