Mattino: il Napoli insiste per Veretout, ma sarebbe operazione slegata da Milik alla Roma (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo quanto scrive il Mattino, il Napoli non ha abbandonato la pista Jordan Veretout per il centrocampo. Ma il calciatore non rientrerebbe nella trattativa per Milik, ormai vicinissimo alla Roma. Il club giallorosso ipotizza due operazioni separate. Prima, però, è necessario vendere Koulibaly. In caso contrario, il centrocampista che serve a Gattuso arriverà in prestito. “L’unica pedina che il Napoli avrebbe accettato come contropartita era Veretout. Ma Fienga ipotizza due operazioni separate, esattamente come l’anno scorso con Manolas e Diawara. Due situazioni separate sotto il profilo contabile. E l’impressione è che solo la cessione di Koulibaly smuoverà le operazioni in entrata degli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo quanto scrive il, ilnon ha abbandonato la pista Jordanper il centrocampo. Ma il calciatore non rientrerebbe nella trattativa per, ormai vicinissimo. Il club giallorosso ipotizza due operazioni separate. Prima, però, è necessario vendere Koulibaly. In caso contrario, il centrocampista che serve a Gattuso arriverà in prestito. “L’unica pedina che ilavrebbe accettato come contropartita era. Ma Fienga ipotizza due operazioni separate, esattamente come l’anno scorso con Manolas e Diawara. Due situazioni separate sotto il profilo contabile. E l’impressione è che solo la cessione di Koulibaly smuoverà le operazioni in entrata degli ...

napolista : Mattino: il Napoli insiste per Veretout, ma sarebbe operazione slegata da Milik alla Roma Fienga ipotizza un’operaz… - news24_napoli : Il Mattino: “Luci e ombre nel cantiere Gattuso” #Napoli - enbusy : Booom ?? settimana scorsa Venerato:Il napoli ha perdite per 90milioni ieri Auriemma stimava le perdite in 128milioni… - napolista : Il Mattino: se non parte Koulibaly, il Napoli avrà perdite tra i 150 e i 200 milioni “Il suo addio sarebbe una man… - TUTTOJUVE_COM : Il Mattino - Le tre mosse del Napoli -