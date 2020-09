Matera, il padre di una delle ragazze violentate: “Non trova più il sorriso” (Di martedì 15 settembre 2020) Il padre di una delle due turiste violentate a Matera, chiede ai coetanei di pentirsi, poi parla di sua figlia, la descrive forte, ma per ora ancora scossa Fonte foto: (Pixabay)L’orrore di Marconia di Pisticci, provincia di Matera, porta con sé inevitabili strascichi, che certamente continueranno a segnare le vite delle due turiste violentate dal branco. A parlare per la prima volta, il padre di una delle due. Descrive sua figlia come una ragazza forte, che si riprenderà e continuerà per la sua strada, ma anche del sorriso perso dalla quindicenne, da quando ha vissuto quella notte di orrori, il 6 settembre scorso. Matera, il padre della ragazzina: “Non ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Ildi unadue turiste, chiede ai coetanei di pentirsi, poi parla di sua figlia, la descrive forte, ma per ora ancora scossa Fonte foto: (Pixabay)L’orrore di Marconia di Pisticci, provincia di, porta con sé inevitabili strascichi, che certamente continueranno a segnare le vitedue turistedal branco. A parlare per la prima volta, ildi unadue. Descrive sua figlia come una ragazza forte, che si riprenderà e continuerà per la sua strada, ma anche del sorriso perso dalla quindicenne, da quando ha vissuto quella notte di orrori, il 6 settembre scorso., ildella ragazzina: “Non ...

