Massimo Boldi: “Nel nuovo cinepanettone sarò il figlio di De Sica” (Di martedì 15 settembre 2020) Massimo Boldi è al lavoro per il nuovo cinepanettone con Christian De Sica, tra ansie e nuovi “rapporti genitoriali”. Se tutto il comparto dello spettacolo italiano sta combattendo la sua battaglia contro la pandemia di Coronavirus, anche il cinema ha dovuto prendere importanti contromisure per continuare la produzione di film e proteggere la salute dei suoi lavoratori. … L'articolo Massimo Boldi: “Nel nuovo cinepanettone sarò il figlio di De Sica” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 settembre 2020)è al lavoro per ilcon Christian De Sica, tra ansie e nuovi “rapporti genitoriali”. Se tutto il comparto dello spettacolo italiano sta combattendo la sua battaglia contro la pandemia di Coronavirus, anche il cinema ha dovuto prendere importanti contromisure per continuare la produzione di film e proteggere la salute dei suoi lavoratori. … L'articolo: “Nelsarò ildi De Sica” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Tia28086561 : @catlatorre no, sarà un fake di sicuro. questa al massimo è una squallida gag da cinepanettone by Boldi&DeSica. nel… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un Natale su Marte: Massimo Boldi rivela qualche nuovo dettaglio - MateNapoli : RT @danielMHLI9: @MateNapoli per me sei Massimo Boldi ahahahahahaha - danielMHLI9 : @MateNapoli per me sei Massimo Boldi ahahahahahaha - DomenicoLo1 : @SirDistruggere Oppure è stato Massimo Boldi in un suo cinepanettone -