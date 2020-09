Marvel’s Avengers: dal film al videogame i supereroi si riuniscono insieme per vincere il male. Missione compiuta? (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo anni di attesa è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia “Marvel’s Avengers” il primo videogioco targato Crystal Dynamics, gli stessi sviluppatori del celebre Tomb Raider, che attraverso la struttura del game as a service a tema supereroistico racconta le gesta dei personaggi Marvel. La trama è semplice quanto avvincente, la giovane Kamala Khan, appassionata di fumetti, si avventura in un viaggio con suo padre verso San Francisco per realizzare il suo sogno: vincere un contest di fanfiction e incontrare dal vivo i suoi idoli, gli Avengers. Ben presto la protagonista si trova ad incontrare personaggi come Thor, Captain America, Bruce Banner, Natasha Romanoff e Tony Stark ma quel sogno si tramuta subito in un incubo e segnerà ... Leggi su domanipress (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo anni di attesa è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia “Marvel’s” il primo videogioco targato Crystal Dynamics, gli stessi sviluppatori del celebre Tomb Raider, che attraverso la struttura del game as a service a temastico racconta le gesta dei personaggi Marvel. La trama è semplice quanto avvincente, la giovane Kamala Khan, appassionata di fumetti, si avventura in un viaggio con suo padre verso San Francisco per realizzare il suo sogno:un contest di fanfiction e incontrare dal vivo i suoi idoli, gli. Ben presto la protagonista si trova ad incontrare personaggi come Thor, Captain America, Bruce Banner, Natasha Romanoff e Tony Stark ma quel sogno si tramuta subito in un incubo e segnerà ...

