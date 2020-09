Marvel: Olivia Wilde ha confermato che sarà la regista di uno dei prossimi film della Sony (Di martedì 15 settembre 2020) L'attrice Olivia Wilde sembra aver confermato che sarà la regista di uno dei prossimi progetti cinematografici della Marvel prodotti dalla Sony. Olivia Wilde, durante un'intervista, sembra abbia confermato che sarà la regista di un film Marvel prodotto da Sony Pictures, di cui però non ha rivelato il titolo. La star, che recentemente ha compiuto il passaggio dietro la macchina da presa, ha inoltre spiegato che sta sviluppando il progetto, non essendo quindi impegnata solo per alcuni aspetti della realizzazione. Durante il podcast Shut Up Evan, Olivia Wilde ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) L'attricesembra averche sarà ladi uno deiprogetti cinematograficiprodotti dalla, durante un'intervista, sembra abbiache sarà ladi unprodotto daPictures, di cui però non ha rivelato il titolo. La star, che recentemente ha compiuto il passaggio dietro la macchina da presa, ha inoltre spiegato che sta sviluppando il progetto, non essendo quindi impegnata solo per alcuni aspettirealizzazione. Durante il podcast Shut Up Evan,ha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel: Olivia Wilde ha confermato che sarà la regista di uno dei prossimi film della Sony… - Manuee_91 : Qui c'è un pezzetto della lunga intervista a Olivia Wilde in cui parla del prossimo film Marvel, di inclusività e n… - Sararin84602701 : No fatemi capire: Harry sarà in un nuovo film di Olivia Wilde e pure in un film Marvel?!? Il mio cuore non regge. -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Olivia Marvel: Olivia Wilde ha confermato che sarà la regista di uno dei prossimi film della Sony Movieplayer.it Marvel: Olivia Wilde ha confermato che sarà la regista di uno dei prossimi film della Sony

L'attrice Olivia Wilde sembra aver confermato che sarà la regista di uno dei prossimi progetti cinematografici della Marvel prodotti dalla Sony. Olivia Wilde, durante un'intervista, sembra abbia confe ...

Spider-Woman, Olivia Wilde ha accidentalmente rivelato un coinvolgimento di Kevin Feige?

Come rivelato lo scorso mese, dopo il grande successo di pubblico e di critica riservato al suo La rivincita delle sfigate (Booksmart), debutto da regista della star, la bravissima Olivia Wilde è stat ...

Harry Styles nel nuovo thriller di Olivia Wilde

A vestire i panni del marito di Florence Pugh nel prossimo thriller di Olivia Wilde sarà Harry Styles. In «Don’t worry darling» l’hitmaker il “Watermelon Sugar” ha sostituito Shia LaBeouf, che secondo ...

L'attrice Olivia Wilde sembra aver confermato che sarà la regista di uno dei prossimi progetti cinematografici della Marvel prodotti dalla Sony. Olivia Wilde, durante un'intervista, sembra abbia confe ...Come rivelato lo scorso mese, dopo il grande successo di pubblico e di critica riservato al suo La rivincita delle sfigate (Booksmart), debutto da regista della star, la bravissima Olivia Wilde è stat ...A vestire i panni del marito di Florence Pugh nel prossimo thriller di Olivia Wilde sarà Harry Styles. In «Don’t worry darling» l’hitmaker il “Watermelon Sugar” ha sostituito Shia LaBeouf, che secondo ...