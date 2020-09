Martusciello | “Pistone candidato presidente alla municipalità”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Antonio Tajani, vicenazionale di Forza Italia, ha chiesto a Giuseppe Pistone, il consigliere più votato della settima municipalità di Napoli, vero recordman di preferenze del centrodestra, di rientrare in Forza Italia, partito dove ha sempre militato. Fulvio, dirigente nazionale di Forza Italia, ha commentato: “Giuseppe Pistone è un vero punto di riferimento per un territorio troppo spesso mortificato dove la politica è mancata e dove occorre una reale inversione di tendenza rispetto a quello che è accaduto in questi cinque anni. Per questa ragione proporrò Giuseppe Pistonepresidenza della municipalità nelle prossime elezioni del ...